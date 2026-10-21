De Laurentiis sorride sornione e se ne va così dopo Napoli-Bodo/Glimt | VIDEO

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Autore Lorenzo Sorianiello Giornalista professionista · Social media manager e Youtube editor
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Il pirotecnico 4-3 con cui il Napoli ha superato il Bodo/Glimt nella terza giornata della League Phase di Champions League ha restituito ossigeno e tre punti importantissimi agli azzurri. Una vittoria fondamentale per scacciare i fantasmi della crisi e rasserenare l'ambiente.

A testimoniarlo sono anche le immagini catturate al termine del match: come mostrato nel video di CalcioNapoli24, il presidente Aurelio De Laurentiis ha lasciato l'impianto di Fuorigrotta visibilmente rilassato. Per il patron azzurro un sorriso sornione, un cenno d'intesa e un cordiale saluto ai giornalisti presenti in uscita, prima di lasciare lo stadio in scia a una notte europea che permette finalmente di tornare a sorridere.

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