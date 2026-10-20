"La società dopo Venezia si è fatta sentire". Doppio messaggio per Allegri e squadra: il retroscena

Ultime notizie calcio Napoli - La sconfitta di Venezia è un punto di non ritorno per il cammino del Napoli. Al di là delle statistiche, il passo falso resta ed il momento adesso diventa molto delicato. Tra la gara di questa sera contro il Bodo e quella di sabato contro la Roma, Massimiliano Allegri sa bene che le cose potrebbero cambiare anche se la società ha ribadito piena fiducia nei confronti del suo allenatore.

Napoli Bodo Glimt, la società si è fatta sentire con Allegri e squadra

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport che sottolinea quanto il clima intorno all'allenatore Massimiliano Allegri resti molto teso in vista della gara di questa sera contro il Bodo Glimt in Champions League. La società si è fatta sentire dopo la brutta sconfitta di sabato a Venezia sottolinea il quotidiano:

“Spalle al muro, consapevole di non poter più sbagliare. Il clima resta teso, anche se Massimiliano Allegri prova ad allentare la pressione. La società dopo Venezia si è fatta sentire, ma per ribadire la totale fiducia verso di lui e la squadra. Adesso, però, Allegri deve soltanto pensare a trovare la chiave giusta per invertire questo trend negativo. Cinque sconfitte in nove gare sono un’enormità per una squadra partita con l’ambizione di restare ai vertici in Italia e soprattutto di rilanciarsi in Europa".