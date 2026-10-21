L'uscita dei giocatori del Napoli dopo la vittoria in Champions League | VIDEO
Champions League 00:45
Seguici su Google Discover Fonti preferite
🖶 Stampa A− A+
Guarda il video su CalcioNapoli24
Una notte di calcio totale, ricca di emozioni, colpi di scena e gol, regala al Napoli la prima e fondamentale vittoria in questa edizione della UEFA Champions League. Allo Stadio Diego Armando Maradona, la squadra di Massimiliano Allegri supera 4-3 un ostico e mai domo Bodo/Glimt al termine di novanta minuti pirotecnici. A
Con questo successo, il Napoli conquista i suoi primi tre punti nella fase a girone unico della Champions League, agganciando proprio i gialloneri norvegesi a quota tre in classifica e ritrovando morale in vista dei prossimi impegni. A fine partita l'uscita dei calciatori dallo Stadio Maradona: guarda il video su CalcioNapoli24.
segui CalcioNapoli24.it direttamente su Google