McTominay: "Momento difficile, ma dico solo una cosa: 'Sta' zitto e lavora!' Convivenza con De Bruyne? Tutti dobbiamo dare il nostro contributo"
Le Interviste 20:14
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Scott McTominay, centrocampista del Napoli, ha parlato così a Sky Sport prima della partita contro il Bodo/Glimt
Ultimissime calcio Napoli - Scott McTominay, centrocampista del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport prima della partita contro il Bodo/Glimt.
McTominay prima di Napoli-Bodo/Glimt
Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:
“Sto bene, sto recuperando la forma ed anche il mio peso. Ed ora voglio aiutare la squadra. In questi momento siamo in difficoltà, dico solo una cosa: 'Sta' zitto e lavora'. Questo vale sempre. Io e De Bruyne? A centrocampo abbiamo tante grandi qualità, ma tutti dobbiamo dare il nostro contributoquando siamo chiamati in causa".
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