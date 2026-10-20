McTominay: "Momento difficile, ma dico solo una cosa: 'Sta' zitto e lavora!' Convivenza con De Bruyne? Tutti dobbiamo dare il nostro contributo"

Ultimissime calcio Napoli - Scott McTominay, centrocampista del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport prima della partita contro il Bodo/Glimt.

Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Sto bene, sto recuperando la forma ed anche il mio peso. Ed ora voglio aiutare la squadra. In questi momento siamo in difficoltà, dico solo una cosa: 'Sta' zitto e lavora'. Questo vale sempre. Io e De Bruyne? A centrocampo abbiamo tante grandi qualità, ma tutti dobbiamo dare il nostro contributoquando siamo chiamati in causa".