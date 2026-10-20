Il Napoli torna a segnare 4 gol in Europa: non accadeva dall'era Spalletti

Calcio Napoli - Il Napoli, come sottolineato dalle statistiche di Sky Sport, torna a vincere in Champions League dopo due sconfitte di fila in questo avvio di stagione ma torna anche a segnare 4 gol in una sola partita in questa competizione. L'ultima volta che è successo era durante l'era di Spalletti e l'avversario in quel caso era l'Ajax. Una prova di forza da parte della squadra di Allegri, che però ha ancora tanto lavoro da fare e da registrare, soprattutto in fase di non possesso.