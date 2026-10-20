Tegola al Fantacalcio: si fa male un altro calciatore della Roma

Brutto infortunio muscolare in casa Roma, l'ennesimo di stagione che rischia di complicare il cammino della squadra di Gasperini. Emergnza in attacco, dopo Dybala si fa male un altro calciatore che era appena tornato dal lungo infortunio: si tratta di Lorenzo Pellegrini.

Infortuni Roma: si ferma Pellegrini

Pellegrini infortunio

Al minuto 51 di Roma-Slovan Bratislava di Champions League si è infortunato Pellegrini. Il capitano della Roma si è dovuto fermare ed è stato costretto ad usicre per un problema muscolare. L'infortunio di Pellegrini si aggiunge a quelli di Dybala, Kone e Svilar. Il calciatore dovrà sottoporsi a degli esami strumentali nelle prossime ore e capire quanto tempo sarà costretto a restare fuori.

Di sicuro Pellegrini dovrà stare fuori per diverso tempo e salterà la prossima partita di campionato contro il Napoli che si giocherà sabato 24 ottobre alle ore 18:00 allo stadio Maradona. Gasperini dovrà ancora una volta cambiare formazione e affidarsi ad altri giocatori dopo il ko di Dybala e Pellegrini.

Sui tempi di recupero di Pellegrini ha parlato il suo allenatore Gasperini che ha svelato: "Non credo sia grave, però ci vogliono sempre 20 giorni quando si tratta di un problema muscolare. Il reparto avanzato è fondamentale sotto tutti i punti di vista. Affronteremo ancora una serie di partite in cui, se non recuperiamo Dybala, siamo in pochi".