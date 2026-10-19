"Per Sempre con Diego", oggi a Napoli la VI edizione: presente anche ADL, gli ospiti

Napoli, 19 ottobre 2026 – Napoli ha accolto la VI Edizione del Premio “Per Sempre con Diego”, oggi lunedì 19 ottobre 2026 presso Agorà Morelli.



L’evento, organizzato dalla Cooperativa La Voce degli Ultimi, editrice di PerSempreNews e PSNTV, e realizzato in collaborazione con MSC, è tornato anche quest’anno per celebrare, nel nome di Diego Armando Maradona, personalità che attraverso il proprio talento, la propria carriera e il proprio impegno hanno lasciato un segno significativo nel mondo dello sport, della cultura, dello spettacolo e della società.

Giunto alla sua sesta edizione, “Per Sempre con Diego” ha rinnovato un appuntamento nato dal profondo legame tra Napoli e il suo campione più amato, trasformando la memoria di Diego in un’occasione per raccontare storie, valori ed eccellenze e per promuovere i valori dello sport.



Anche l’edizione 2026 ha visto la partecipazione di numerose personalità del panorama sportivo e culturale italiano. Tra i protagonisti che hanno ricevuto il Premio “Per Sempre con Diego” 2026 hanno figurato:

Aurelio De Laurentiis , Presidente della SSC Napoli;

, Presidente della SSC Napoli; Ciro Ferrara , protagonista della storia del Napoli e del calcio italiano “Per me Diego ha rappresentato tantissimo. E’ stato un compagno di squadra, un amico. Sono andato a Buenos Aires da solo per dargli un ultimo saluto, perché Diego lo merita. La capacità di far sentire i suoi compagni importanti ha portato tutta la squadra a dare qualcosa in più, non ha mai fatto pesare questa sua grandezza”;

, protagonista della storia del Napoli e del calcio italiano “Per me Diego ha rappresentato tantissimo. E’ stato un compagno di squadra, un amico. Sono andato a Buenos Aires da solo per dargli un ultimo saluto, perché Diego lo merita. La capacità di far sentire i suoi compagni importanti ha portato tutta la squadra a dare qualcosa in più, non ha mai fatto pesare questa sua grandezza”; Renzo Ulivieri , ex allenatore e direttore della scuola allenatori della FIGC: Per Sempre con Diego è un’emozione grande per ricordare tutto quello che ha significato per la città di Napoli e non solo”;

, ex allenatore e direttore della scuola allenatori della FIGC: Per Sempre con Diego è un’emozione grande per ricordare tutto quello che ha significato per la città di Napoli e non solo”; Domenico Carratelli , giornalista e scrittore;

, giornalista e scrittore; Massimo Giletti, giornalista e conduttore televisivo;

giornalista e conduttore televisivo; Sandro Cuomo , campione olimpico e figura di riferimento della scherma italiana. “Un messaggio che vorrei mandare è che il percorso è più importante del risultato. Lavorare per raggiungere un obiettivo”;

, campione olimpico e figura di riferimento della scherma italiana. “Un messaggio che vorrei mandare è che il percorso è più importante del risultato. Lavorare per raggiungere un obiettivo”; Nunzia Schiano, attrice italiana di cinema, televisione e teatro. “E’ una serata a cui avrei partecipato volentieri perché Maradona ha dato tanto alla mia città e anche perché mio padre è stato calciatore e poi allenatore”.

E’ stato inoltre conferito un Riconoscimento alla Memoria di Luigi Necco, ritirato dalla figlia Alessandra Necco, per rendere omaggio ad un indimenticato giornalista e telecronista sportivo, figura profondamente legata alla città di Napoli e alla sua storia sportiva. Che ha dichiarato che a breve sarà dato il nome di Luigi Necco ad una via, nei pressi di piazza Leonardo.

L’evento è stato condotto, anche quest’anno, dal giornalista Massimo Caputi, che ha accompagnato il pubblico in un viaggio fatto di emozioni, storie e protagonisti, dando voce ai momenti più significativi della serata.