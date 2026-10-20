McTominay: "Cambiamento enorme quest'anno, i gol danno forza! Incredibile giocare con De Bruyne, sul pallone sotto la maglia..."

Ultime notizie calcio Napoli – Scott McTominay, centrocampista del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport al termine della partita contro il Bodo/Glimt.

Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Il punto è questo: lavorare e basta. Abbiamo fatto un cambiamento enorme. I gol danno forza, ho iniziato un programma per ritrovarmi dal punto di vista fisico. I fan sono stati speciali. Pallone sotto la maglia? E’ qualcosa di bellissimo… (ride, ndr). Sofferenza? E’ stata una bella partita da guardare per gli appassionati. Guarderemo domani dove abbiamo sbagliato per provare a fare meglio. L’importante è portare a casa i tre punti. Con De Bruyne è incredibile giocare, è in grande condizione e sta facendo molto bene. Abbiamo un grande centrocampo con lui e con tutti noi, dobbiamo sfruttare le sue e le nostre qualità”.