Il Napoli chiude la pratica! Azione caparbia di Giovane, poi l'autogol fa 4-2

Il Napoli chiude la pratica Bodo/Glimt grazie ad una grande azione, caparbia di Giovane. Il brasiliano, infatti, ha recuperato con forza e convinzione il recuperato da Sjovold e punta poi verso la porta, provando poi a servire, arrivato sul fondo, Hojlund in area di rigore. Il difensore norvegese Bjortuft, però, ha deviato il pallone prima che finisse tra le braccia di Haikin ed ha insaccato. Sarà autogol probabilmente, ma Giovane merita la standing ovation del Maradona.