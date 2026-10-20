Napoli-Bodo/Glimt, le statistiche: Allegri a caccia della 100esima vittoria UEFA per gli azzurri! De Bruyne raggiunge Witsel

Il Bodø/Glimt ha fatto il suo esordio in Champions League la scorsa stagione, quando è uscito agli ottavi contro lo Sporting CP (3-0 c, 0-5 t dts) dopo aver eliminato l'Inter negli spareggi (3-1 c, 2-1 t). È la terza squadra norvegese a partecipare al tabellone principale della competizione, dopo il Rosenborg (11 volte) e il Molde (una volta), e la prima dopo il Rosenborg nella stagione 2007/08.