Napoli-Bodo/Glimt, le statistiche: Allegri a caccia della 100esima vittoria UEFA per gli azzurri! De Bruyne raggiunge Witsel
Il Napoli proverà a conquistare i primi punti di questa UEFA Champions League quando affronterà in casa nella terza giornata un Bodø/Glimt reduce dal successo contro il Borussia Dortmund. Giovanni Di Lorenzo e il Napoli sperano di interrompere la striscia di cinque partite senza vittorie in Champions League. Precedenti, numeri e statistiche della partita della terza giornata di UEFA Champions League.
Precedenti
Il Napoli ha vinto entrambi i precedenti tra le due squadre, imponendosi per 2-0 in Norvegia e per 1-0 in Italia nel primo turno della Coppa delle Coppe 1976/77.
Quelle sono le uniche partite disputate fino a oggi dal Napoli contro squadre norvegesi.
Nell'ultima sfida contro una squadra italiana, il Bodø/Glimt ha ottenuto una storica vittoria contro l'Inter negli spareggi della fase a eliminazione diretta della scorsa stagione, vincendo sia in casa che in trasferta (3-1 c, 2-1 t). Con quei risultati, sono due le vittorie in tre partite di Champions League contro formazioni della Serie A.
La vittoria nella partita di ritorno contro l'Inter è l'unico successo del Bodø/Glimt in otto trasferte in Italia (1 pareggio, 6 sconfitte).
Stato di forma
Napoli
Questa è la decima partecipazione del Napoli in Champions League; il miglior risultato è stato nella stagione 2022/23, quando la squadra ha raggiunto i quarti di finale.
Il club napoletano ha chiuso la passata fase campionato al 30° posto (2 vittorie, 2 pareggi, 4 sconfitte).
Bodø/Glimt
Per il Bodø/Glimt questa è la quinta partecipazione in Champions League – tutte dal 2021.
Il Bodø/Glimt ha fatto il suo esordio in Champions League la scorsa stagione, quando è uscito agli ottavi contro lo Sporting CP (3-0 c, 0-5 t dts) dopo aver eliminato l'Inter negli spareggi (3-1 c, 2-1 t).
È la terza squadra norvegese a partecipare al tabellone principale della competizione, dopo il Rosenborg (11 volte) e il Molde (una volta), e la prima dopo il Rosenborg nella stagione 2007/08.
Collegamenti e curiosità
L'attaccante del Bodø/Glimt, Jens Petter Hauge, ha giocato nell'AC Milan nella stagione 2020/21, segnando il suo primo gol con la maglia del club nella vittoria per 3-1 in trasferta contro il Napoli il 22 novembre 2020.
Haitam Aleesami,
del Bodø/Glimt, ha trascorso tre stagioni al Palermo tra il 2016 e il 2019, ma non è riuscito a vincere nessuna delle due partite disputate contro il Napoli (1 pareggio e 1 sconfitta).
Il Napoli ha vinto 99 partite nelle competizioni UEFA.
La sconfitta per 3-1 in casa del Villarreal nell'ultima partita ha allungato la striscia del Napoli di cinque partite senza vittorie in Champions League (P1 S4), la sua più lunga di sempre nella competizione.
La squadra italiana ha perso le ultime tre partite di Champions League, eguagliando la serie negativa più lunga della sua storia, registrata nel 2017.
Kevin De Bruyne ha collezionato 49 presenze nella fase a gironi/campionato.
La prossima presenza di Kevin De Bruyne in Champions League lo porterà a pari merito con Axel Witsel (85) come secondo belga con il maggior numero di presenze nella competizione, superato solo da Thibaut Courtois (101).
La vittoria per 1-0 contro il Borussia Dortmund nella seconda giornata è stata la sesta consecutiva del Bodø/Glimt in casa in Europa.
Il Bodø/Glimt ha perso due delle ultime 13 partite europee (V9 P2).
Tuttavia, la squadra norvegese ha subito almeno un gol nelle ultime 17 trasferte di competizioni UEFA.
Nessuna delle 14 partite disputate dal Bodø/Glimt in Champions League si è conclusa a reti inviolate, così come nessuna delle ultime 34 partite disputate complessivamente nelle competizioni europee.