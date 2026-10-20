Napoli-Bodo/Glimt, le statistiche: Allegri a caccia della 100esima vittoria UEFA per gli azzurri! De Bruyne raggiunge Witsel

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Autore Claudio Russo Giornalista professionista
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Il Napoli proverà a conquistare i primi punti di questa UEFA Champions League quando affronterà in casa nella terza giornata un Bodø/Glimt reduce dal successo contro il Borussia DortmundGiovanni Di Lorenzo e il Napoli sperano di interrompere la striscia di cinque partite senza vittorie in Champions League. Precedenti, numeri e statistiche della partita della terza giornata di UEFA Champions League

Precedenti

  • Il Napoli ha vinto entrambi i precedenti tra le due squadre, imponendosi per 2-0 in Norvegia e per 1-0 in Italia nel primo turno della Coppa delle Coppe 1976/77.

  • Quelle sono le uniche partite disputate fino a oggi dal Napoli contro squadre norvegesi.

  • Nell'ultima sfida contro una squadra italiana, il Bodø/Glimt ha ottenuto una storica vittoria contro l'Inter negli spareggi della fase a eliminazione diretta della scorsa stagione, vincendo sia in casa che in trasferta (3-1 c, 2-1 t). Con quei risultati, sono due le vittorie in tre partite di Champions League contro formazioni della Serie A.

  • La vittoria nella partita di ritorno contro l'Inter è l'unico successo del Bodø/Glimt in otto trasferte in Italia (1 pareggio, 6 sconfitte).

Stato di forma

Napoli

  • Questa è la decima partecipazione del Napoli in Champions League; il miglior risultato è stato nella stagione 2022/23, quando la squadra ha raggiunto i quarti di finale.

  • Il club napoletano ha chiuso la passata fase campionato al 30° posto (2 vittorie, 2 pareggi, 4 sconfitte).

Bodø/Glimt

  • Per il Bodø/Glimt questa è la quinta partecipazione in Champions League – tutte dal 2021.

  • Il Bodø/Glimt ha fatto il suo esordio in Champions League la scorsa stagione, quando è uscito agli ottavi contro lo Sporting CP (3-0 c, 0-5 t dts) dopo aver eliminato l'Inter negli spareggi (3-1 c, 2-1 t). È la terza squadra norvegese a partecipare al tabellone principale della competizione, dopo il Rosenborg (11 volte) e il Molde (una volta), e la prima dopo il Rosenborg nella stagione 2007/08.

Collegamenti e curiosità

  • L'attaccante del Bodø/Glimt, Jens Petter Hauge, ha giocato nell'AC Milan nella stagione 2020/21, segnando il suo primo gol con la maglia del club nella vittoria per 3-1 in trasferta contro il Napoli il 22 novembre 2020.

  • Haitam Aleesami, del Bodø/Glimt, ha trascorso tre stagioni al Palermo tra il 2016 e il 2019, ma non è riuscito a vincere nessuna delle due partite disputate contro il Napoli (1 pareggio e 1 sconfitta).

  • Il Napoli ha vinto 99 partite nelle competizioni UEFA.

  • La sconfitta per 3-1 in casa del Villarreal nell'ultima partita ha allungato la striscia del Napoli di cinque partite senza vittorie in Champions League (P1 S4), la sua più lunga di sempre nella competizione.

  • La squadra italiana ha perso le ultime tre partite di Champions League, eguagliando la serie negativa più lunga della sua storia, registrata nel 2017.

  • Kevin De Bruyne ha collezionato 49 presenze nella fase a gironi/campionato.

  • La prossima presenza di Kevin De Bruyne in Champions League lo porterà a pari merito con Axel Witsel (85) come secondo belga con il maggior numero di presenze nella competizione, superato solo da Thibaut Courtois (101).

  • La vittoria per 1-0 contro il Borussia Dortmund nella seconda giornata è stata la sesta consecutiva del Bodø/Glimt in casa in Europa.

  • Il Bodø/Glimt ha perso due delle ultime 13 partite europee (V9 P2).

  • Tuttavia, la squadra norvegese ha subito almeno un gol nelle ultime 17 trasferte di competizioni UEFA.

  • Nessuna delle 14 partite disputate dal Bodø/Glimt in Champions League si è conclusa a reti inviolate, così come nessuna delle ultime 34 partite disputate complessivamente nelle competizioni europee.

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