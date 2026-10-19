Bodo Glimt, Thomassen: "Napoli? Non importa sia in un periodo negativo: è un gruppo con grandi giocatori e un ottimo allenatore"
Rassegna Stampa 20:00
Seguici su Google Discover Fonti preferite
🖶 Stampa A− A+
Il Ceo del Bodo Glimt ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport
Ultime notizie calcio Napoli - Frode Thomassen, Ceo del Bodo Glimt, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport in vista della gara di domani contro il Napoli in Champions League:
"La squadra è già a Napoli. In Norvegia fa freddo, piove, c’è vento, i giocatori possono allenarsi con un clima migliore. Ci aspetta una partita importante, non conta che la squadra sia in un momento non positivo, è un gruppo con grandi giocatori e un ottimo allenatore. Ci saranno circa duemila tifosi pronti a seguirci, per noi è una partita importante e vogliamo fare bene".
segui CalcioNapoli24.it direttamente su Google