Bodo Glimt, Thomassen: "Napoli? Non importa sia in un periodo negativo: è un gruppo con grandi giocatori e un ottimo allenatore"

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Autore Bruno Galvan Giornalista professionista · Calciomercato, Economia dello Sport e statistiche
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Il Ceo del Bodo Glimt ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport

Ultime notizie calcio Napoli - Frode Thomassen, Ceo del Bodo Glimt, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport in vista della gara di domani contro il Napoli in Champions League: 

"La squadra è già a Napoli. In Norvegia fa freddo, piove, c’è vento, i giocatori possono allenarsi con un clima migliore. Ci aspetta una partita importante, non conta che la squadra sia in un momento non positivo, è un gruppo con grandi giocatori e un ottimo allenatore. Ci saranno circa duemila tifosi pronti a seguirci, per noi è una partita importante e vogliamo fare bene".

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