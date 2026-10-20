Costacurta: "Allegri ha perso 8 delle ultime 9 partite di Champions: deve dare di più anche lui, serve coraggio"
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Costacurta su Allegri prima di Napoli-Bodo/Glimt
Notizie calcio Napoli - Alessandro Costacurta, ex calciatore ed opinionista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima di Napoli-Bodo/Glimt.
Costacurta su Allegri e sul Napoli
Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:
“Allegri nelle ultime nove partite di Champions League ne ha perse 8, spesso contro avversari alla portata. Anche lui deve trovare qualcosa in più, serve anche più coraggio. Fragilità difensiva? E’ un problema comune a tutte le squadre italiane, basti pensare all’Inter o alla Juventus. Ci sono questi problemi che sembrano racchiudere tutto il calcio italiano. L’errore di Rrahmani, un calciatore fondamentale, è difficile da capire, ma le 70 occasioni create dal Napoli dimostrano che questa squadra ha reagito”.
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