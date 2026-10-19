Salta un'altra panchina, c'è il ritorno di Marco Giampaolo

Notizie Calcio Napoli - La Sampdoria spazza via le incertezze di inizio stagione e sceglie di sterzare in maniera decisa per invertire una rotta fion qui complicatissima. La dirigenza blucerchiata ha infatti formalizzato l'esonero di Bernardo Corradi, interrompendo un percorso che non ha portato i frutti sperati e affidandosi - come riporta TMW - a una figura di profonda esperienza e conoscenza dell'ambiente come Marco Giampaolo per guidare la risalita.

Esonero Corradi alla Sampdoria, ritorna Giampaolo

Fatale l'ultimo passo falso casalingo contro l'Arezzo per l'allenatore uscente, goccia che ha fatto traboccare il vaso. Il clima attorno all'ormai ex guida tecnica era diventato incandescente. Così si è materializzato un addio silenzioso ma inevitabile, maturato al culmine di una striscia di prestazioni deludenti e di una manovra tattica apparsa a lungo contratta e priva di soluzioni efficaci per far fronte alle insidie della categoria. I blucerchiati sono attualmente all'ultimo posto in Serie B a quota 4 punti.

Per raccogliere un'eredità pesante e ridare un'identità precisa a una rosa in evidente affanno, la società ligure ha come detto deciso di affidarsi all'esperienza di Giampaolo. Sul tavolo delle trattative c'è un'intesa sulla base di un contratto biennale, segnale della volontà di affidare all'allenatore abruzzese un ciclo a medio termine e non solo un ruolo da traghettatore. Per l'alleantore si tratta di un ritorno, poiché aveva già guidato il club genovese per un triennio intenso tra il 2016 e il 2019, toccando picchi importanti.