Napoli-Bodo/Glimt: tutti i commenti dei giornalisti più autorevoli

Napoli-Bodo/Glimt si conclude la terza giornata di Champions League e adesso spuntano fuori i primi commenti dopo la sfida tra Napoli-Bodo/Glimt. La prima giornata del della Champions degli azzurri si è giocata ed è finita al Maradona. CalcioNapoli24 vi propone i commenti a caldo dei giornalisti più autorevoli.

Questi i commenti sui social dopo Napoli-Bodo/Glimt:

Il tweet del giornalista Bruno Longhi:

Il tweet del giornalista Carlo Laudisa:

Il tweet del giornalista di Panorama, Giovanni Capuano:

Questo il tweet dell'ex giornalista RAI, Enrico Varriale:

Questo il tweet del direttore de 'La Ragione', Fulvio Giuliani:

Questo il tweet del collega di Radio1Station, Luca Cerchione:

Questo il tweet del collega de Il Roma, Giovanni Scotto:

Questo il tweet del collega di Radio Napoli Centrale, Marco Giordano:

Il tweet del collega RAI, Antonello Perillo:

Questo il commento del collega di Vikonos, Francesco Marciano:

Bisognava vincere a tutti i costi, il Napoli l’ha fatto e anche con merito, seppur con un po’ di sofferenza evitabilissima. Il Bodø è senza dubbio un’ottima squadra, ma è anche vero che i tre gol un po’ glieli regala la formazione azzurra. De Bruyne play con Zambo e Mc Tominay la novità della serata: Kevin risponde con due assist e passaggi illuminanti, Scott con una fantastica doppietta. Finché ha retto, Anguissa ha tenuto la mediana con la sua fisicità. Buonissimo primo tempo, poteva finire anche 4-1 già al 45’, ripresa di sofferenza anche perché i norvegesi sono decisamente più in condizione del Napoli, che s’abbassa un po’ ma é anche sfortunato, perché dopo aver colpito un palo con Mc Tominay su perfetto assist in velocità di KdB, prende il gol del 2-2. Non è questa la serata dei rimpianti, per fortuna. Buona prova di Lang, buonissima quella di Politano, gol e l’assist del 3-2 per lo Scozzese Volante, bravo anche Giovane a chiudere la gara propiziando l’autorete avversaria. Ma sono troppe le occasioni concesse, un campanello d’allarme che suona ormai costantemente. Va bene così, per ora: un’iniezione di fiducia in vista della super sfida alla Roma era necessaria. Si muove la classifica, tre punti che fanno morale: sabato sarà tosta, tostissima, anche più di questa sera. Ci vorrà un grande Napoli, e anche un grande Maradona.