Napoli-Bodo/Glimt: tutti i commenti dei giornalisti più autorevoli
Napoli-Bodo/Glimt si conclude la terza giornata di Champions League e adesso spuntano fuori i primi commenti dopo la sfida tra Napoli-Bodo/Glimt. La prima giornata del della Champions degli azzurri si è giocata ed è finita al Maradona. CalcioNapoli24 vi propone i commenti a caldo dei giornalisti più autorevoli.
Napoli-Bodo/Glimt: i commenti sui social dopo la partita
Questi i commenti sui social dopo Napoli-Bodo/Glimt:
Il tweet del giornalista Bruno Longhi:
Il tweet del giornalista Carlo Laudisa:
Il 4-3 finale ridà il sorriso al Napoli: McTominay goleador (2). Ma il Bodo Glimt pareggia due volte e mette i brividi ad Allegri nella ripresa. Vittoria importantissima.
Il tweet del giornalista di Panorama, Giovanni Capuano:
Questo il tweet dell'ex giornalista RAI, Enrico Varriale:
Vittoria fondamentale di @sscnapoli che supera 4-3 un ottimo #Bodo. Il tanto vituperato #Allegri indovina la posizione giusta a #DeBruyne che lo ripaga con una prestazione sontuosa da regista. Ma la notizia più importante della serata è il ritorno di #McTominay autore di una doppietta e in crescita di condizione. Positivo anche il carattere mostrato dopo essere stati raggiunti due volte dai norvegesi. I 3 gol subiti confermano la fragilità difensiva di una squadra che pure quando è schierata non ha nessun giocatore capace di rompere la linea ( quanto sarebbe servito uno come #Gila ). 3 punti che servono comunque a riaprire il discorso qualificazione #Champions e a dare un po' di morale a tutto l'ambiente.
Questo il tweet del direttore de 'La Ragione', Fulvio Giuliani:
C’è un Napoli con #McTominay e uno senza. C’è un Napoli con il vero #DeBruyne e uno senza. Enormi il belga e lo scozzese, nella serata più delicata e riconosciamo che #Allegri aveva ragione ad arretrare KdB. Continuano le amnesie dietro, le paure, i troppi goal presi, ma sono arrivati punti e un po’ di voglia. #napolibodoglimt
Questo il tweet del collega di Radio1Station, Luca Cerchione:
La vittoria era tutto ciò che contava alla vigilia, ma anche tutto ciò che si salva del Napoli, stasera. Allegri ha molto da lavorare, in primis sulla fase difensiva: ogni incedere avversario affonda come una lama bollente nel burro. Il mister, però, non si sbagliava su De Bruyne: in mediana è un valore aggiunto. McTominay e Politano tengono in vita le speranze partenopee di approdare ai playoff di Champions, ma ora è già tempo di concentrarsi sulla Roma.
Questo il tweet del collega de Il Roma, Giovanni Scotto:
"Il ritorno al 4-3-3 e soprattutto del vero #McTominay fanno respirare #Allegri e il #Napoli. Primi punti in #Champions e qualcosa di buono che si è visto nel poker al Bodo. La squadra azzurra deve trovare stimoli e sfruttare le individualità che non mancano. Sabato l’esame #Roma"
Questo il tweet del collega di Radio Napoli Centrale, Marco Giordano:
Il miglior primo tempo stagionale, promosso a pieni voti KDB play, catene che hanno lavorato in modo spettacolare. Secondo tempo dove cinismo, qualità individuali ed un pizzico di fortuna te la fanno portare a casa. È un Napoli che deve rivedere le topiche difensive ed una scarsa capacità di pressione che hanno condizionato totalmente il secondo tempo. Per essere una squadra di Allegri, il Napoli subisce tantissimi gol. Si riapre il percorso Champions, riparte il Napoli da un grande primo tempo ma anche da un difficile secondo. Con la Roma non basteranno 45 minuti di calcio top.
Il tweet del collega RAI, Antonello Perillo:
Era più che mai fondamentale vincere e il #Napoli ci è riuscito con un roboante 4-3. Ottime due scelte di #Allegri: aver abbandonato la difesa a tre e aver affidato a #DeBruyne la cabina di regia, arretrandone il raggio d’azione: con il ritorno al 4-3-3 il Napoli ha ritrovato fluidità d gioco, mentre il fuoriclasse belga, messo al centro del villaggio, finalmente è riuscito a mettere in mostra con continuità tutta la sua classe. Tra i migliori ovviamente #McTominay, per la doppietta, e #Politano, che, liberato da eccessivi compiti difensivi, ha regalato un gran gol e un assist. Non mancano, però, le ombre. La difesa balla ancora troppo e la squadra nella ripresa ha mostrato lunghe pause, consegnandosi al palleggio avversario. Aspetti sui quali Allegri dovrà intervenire
Questo il commento del collega di Vikonos, Francesco Marciano:
Bisognava vincere a tutti i costi, il Napoli l’ha fatto e anche con merito, seppur con un po’ di sofferenza evitabilissima. Il Bodø è senza dubbio un’ottima squadra, ma è anche vero che i tre gol un po’ glieli regala la formazione azzurra. De Bruyne play con Zambo e Mc Tominay la novità della serata: Kevin risponde con due assist e passaggi illuminanti, Scott con una fantastica doppietta. Finché ha retto, Anguissa ha tenuto la mediana con la sua fisicità. Buonissimo primo tempo, poteva finire anche 4-1 già al 45’, ripresa di sofferenza anche perché i norvegesi sono decisamente più in condizione del Napoli, che s’abbassa un po’ ma é anche sfortunato, perché dopo aver colpito un palo con Mc Tominay su perfetto assist in velocità di KdB, prende il gol del 2-2. Non è questa la serata dei rimpianti, per fortuna. Buona prova di Lang, buonissima quella di Politano, gol e l’assist del 3-2 per lo Scozzese Volante, bravo anche Giovane a chiudere la gara propiziando l’autorete avversaria. Ma sono troppe le occasioni concesse, un campanello d’allarme che suona ormai costantemente. Va bene così, per ora: un’iniezione di fiducia in vista della super sfida alla Roma era necessaria. Si muove la classifica, tre punti che fanno morale: sabato sarà tosta, tostissima, anche più di questa sera. Ci vorrà un grande Napoli, e anche un grande Maradona.