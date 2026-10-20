Brutto infortunio per Kvaratskhelia: KO dopo una torsione innaturale del ginocchio

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Autore Lorenzo Sorianiello Giornalista professionista · Social media manager e Youtube editor
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Infortunio per Kvaratskhelia in Champions League

Brutto infortunio per Khvicha Kvaratskhelia durante PSG-Barcellona 4-2 di Champions League. L'ex attaccante del Napoli è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco all'inizio del secondo tempo, a causa di un infortunio.

Infortunio Kvaratskhelia

Dopo un contrasto, il georgiano è crollato a terra, forse a causa della torsione innaturale del ginocchio. Poi, visibilmente dolorante, è stato costretto a lasciare il campo sorretto dai sanitari del club francese tra la preoccupazione generale. Nei prossimi giorni si sottoporrà ad esami strumentali per capire l'entità dell'infortunio.

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