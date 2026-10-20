Allegri: "Serve pazienza, la squadra ha le qualità: serve responsabilità, ma niente ansia o fretta. Su De Bruyne play e su Vergara..."

Ultime notizie calcio Napoli – Massimiliano Allegri, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport prima della partita contro il Bodo/Glimt.

Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Dobbiamo fare una buona prestazione tecnicamente, perché loro giocano e si difendono bene in blocco basso. Dobbiamo evitare di fidarci troppo del compagno e non prevediamo un possibile errore come successo a Venezia. Potevamo far meglio per evitare che tirasse, ma sono rientrati troppo lentamente. Stasera recuperiamo dei giocatori, partono Anguissa e Politano. Vediamo se sabato sarà a disposizione Vergara anche se sarà difficile. E' un momento difficile, ma serve pazienza perché le qualità la squadra ce le ha. Bisogna fare quel qualcosa in più che al momento ci penalizza.

Nuovo centrocampo? Lobotka e Gilmour hanno giocato tantissime partite, Anguissa rientra da un infortunio. A Firenze l'ho fatto entrare negli ultimi 5 minuti e si è fermato, lo faccio giocare subito così se si ferma non spreco un cambio (ride, ndr). Non ha i novanta minuti nelle gambe. Priorità stasera? Le partite di Champions siano diverse da quelle del campionato, bisogna non perdere la pazienza perché nei finali cambiano sempre. Si è visto con il Villarreal. Sembrava che potessimo ancora recuperare.

Bisogna continuare a giocare finché l'arbitro non fischia, avendo velocità di passaggio e saltando i passaggi intermedi. Servono tecnica e precisione, andandosi a prendere le cose. Tanto nessuno ce le regala. Una squadra ha dei valori, non li perde in un attimo. Bisogna essere bravi e riportare gli episodi dalla nostra parte. Serve responsabilità, non ansia e fretta".