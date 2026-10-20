Napoli, presenti a bordocampo tutti gli infortunati: da Alisson a Buongiorno, non manca nessuno

Ultime notizie calcio Napoli - Nel riscaldamento della squadra di Massimiliano Allegri prima del fischio d'inizio della partita contro il Bodo/Glimt sono riemersi, per i tanti tifosi a casa ed anche per quelli allo stadio, dei volti noti. Alcuni dei quali non si vedevano da tempo.

Napoli, i calciatori infortunati presenti al Maradona

Tutti i calciatori del Napoli infortunati, infatti, dal lungodegente Alessandro Buongiorno fino ad arrivare all'ultimo andato KO, vale a dire Alisson Santos, passando per Vergara, per Favasuli e per David Neres, hanno voluto manifestare vicinanza alla squadra. Un messaggio forte, che fa capire come questa squadra abbia presente l'importanza della partita di stasera. A immortalare la loro presenza sulla panchina aggiuntiva dello stadio Diego Armando Maradona, lato Napoli, le telecamere di Sky.