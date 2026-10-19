De Laurentiis ha già deciso! Il Mattino: ecco cosa farà se il Napoli non batte il Bodo/Glimt
Notizie 07:45
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Ultime news verso Napoli-Bodo/Glimt: azzurri in ritiro punitivo per decisione di De Laurentiis se non dovessero vincere in Champions League
Ultime notizie SSC Napoli - Ore di riflessione in casa SSC Napoli: dopo la scelta di non andare in ritiro alla vigilia della sfida al Bodo/Glimt, la sensazione è che si possa riproporre la scelta in caso di mancata vittoria in Champions League martedì sera.
Napoli: ritiro punitivo se non batte il Bodo/Glimt
A Napoli arriva il Bodo/Glimt e se gli azzurri non dovessero fare bottino pieno, De Laurentiis è pronto a scegliere la soluzione drastica del ritiro punitivo. Lo scrive Il Mattino nell'edizione odierna:
"Intanto, non dovesse arrivare la vittoria con il Bodo, De Laurentiis è orientato a mandare la squadra in ritiro punitivo. Almeno da giovedì".
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