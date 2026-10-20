Il Napoli torna in vantaggio: passaggio straordinario di De Bruyne e gol di McTominay, ma che velo di Lang

Ultime notizie calcio Napoli - Il Napoli si riporta in vantaggio grazie ad una splendida azione offensiva. De Bruyne, servito da McTominay sulla trequarti, ha premiato l'inserimento dello scozzese con un pallone illuminante con cui ha chiuso il triangolo. Decisivo il velo di Lang, che ha lasciato il pallone all'ex Manchester United che, davanti al portiere, complici due deviazioni, ha incassato.

Napoli, ottima reazione: McTominay regala il 2-1

Ottima reazione da parte del Napoli, che ha dimostrato come la sconfitta contro il Villarreal e quella contro il Venezia hanno lasciato sicuramente delle scorie ma ch questa squadra in voglia di rialzare la testa in maniera immediata e di non arrendersi nonostante, per l'ennesima volta sia arrivato un gol subito praticamente alla prima occasione concessa. Adesso, però, la squadra di Allegri dovrà dimostrare di avere imparato la lezione e di saper durare fino alla fine della partita sugli standard avuti in questi primi 45 minuti senza cali improvvisi.