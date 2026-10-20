Il Bodo/Glimt pareggia: accelerazione improvvisa, segna l'ex Milan Hauge

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Autore Salvatore Passante Giornalista pubblicista · SSC Napoli
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Il Bodo/Glimt trova la via del pareggio grazie ad una bella accelerazione improvvisa degli ospiti, con il Napoli che non è riuscito a leggere il movimento di Hauge che, dall'interno dell'area di rigore, ha incassato con un tiro al giro di grande precisione che si è insaccato dove Meret proprio non poteva arrivare. Troppo passiva la linea di difesa e di centrocampo.

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