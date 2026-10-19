De Laurentiis pentito su Allegri? Tuttosport - Non lo riprenderebbe su consiglio di Manna. Ecco il nome che aveva convinto il presidente

Ultime notizie calcio Napoli - In questi giorni si sta discutendo molto sulla posizione di Massimiliano Allegri al Napoli. Per adesso, non è assolutamente a rischio anche se delle ipotesi iniziano a circolare senza però trovare conferme. Stando a quanto riporta stamattina Tuttosport, De Laurentiis - se potesse tornare indietro - non accetterebbe il suggerimento di Manna nel voler prendere Allegri andando dritto su Vincenzo Italiano.

De Laurentiis pentito dalla scelta Allegri

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine di Tuttosport sul momento del Napoli ed anche su cosa starebbe pensando il presidente Aurelio De Laurentiis:

"Cosa pensa De Laurentiis di questo disastroso inizio di una stagione che, continuando così, rischia di concludersi senza la qualificazione alla prossima Champions League? Probabilmente, tornando indietro alla scorsa estate, non accetterebbe il suggerimento del ds Manna sulla scelta di Allegri come sostituto di Conte e andrebbe avanti su quella che era una sua scelta convinta: Vincenzo Italiano. Ma ormai è fatta e bisogna provare a salvare il salvabile, cercando il modo per uscire da quella che può essere definita una crisi vera e propria".