Alvino: "La rabbia non è ancora sbollita, c'è una minaccia da evitare a tutti i costi"

Ultime notizie Napoli - Carlo Alvino, giornalista, ha pubblicato su Instagram un suo commento dopo le brutte prestazioni della SSC Napoli di Massimiliano Allegri.

Di seguito il suo post social:

"È passato qualche giorno, ma la rabbia – diciamoci la verità – non è ancora sbollita. Abbiamo guardato le altre partite di questa settima giornata con distacco, quasi con stanchezza. Con quel pensiero fisso in testa: che ormai siamo fuori dai giochi, che è qualcosa che non ci riguarda più. Nei discorsi di questi giorni abbiamo dato la colpa a tutti. Non abbiamo salvato nessuno, persino il buon Tommaso Starace è finito nel calderone. Al bar, al circolo, in ufficio, la parola d’ordine è stata una sola: “Non me ne parlare”. Perché girare il coltello nella ferita fa troppo male. Ma è proprio questo il pericolo più grande. Questo silenzio è peggio delle brutte prestazioni, è peggio delle sconfitte stesse. La minaccia reale, quella da evitare a tutti i costi, è il disinteresse che rischia di diffondersi tra noi. Non si può vincere sempre. Non si può essere perfetti sempre. Ma è ora, più che mai, che la nostra identità deve farsi sentire. Siamo guerrieri, e un guerriero non dimentica mai l’ideale per cui combatte. Napoli e il Napoli vengono prima di tutto. Tutto il resto è solo schiuma sull’onda. E l’onda, quando arriva a riva, si dissolve".