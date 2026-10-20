Il Napoli chiude meritatamente in vantaggio il primo tempo: 12 tiri a 2, meglio anche nel possesso palla | STATISTICHE

Ultimissime calcio Napoli - Finisce dopo un minuto di recupero il primo tempo della partita del Napoli, con gli azzurri che rientrano in vantaggio sul Bodo/Glimt per 2-1 in virtù delle reti di Politano e di McTominay. Nel mezzo il momentaneo pareggio da parte di Hauge che aveva gelato il Maradona.

Napoli-Bodo/Glimt, azzurri meritatamente in vantaggio

La squadra di Allegri meritatamente in vantaggio, dal momento che il bilancio della partita e delle statistiche lasciano poco spazio ad interpretazioni: 12 tiri a 2 e meglio anche nel dato del possesso palla, anche se di poco. Imparagonabili anche i dati relativi all'xG: 1.21 contro 0.10. Questo certifica la bontà della produzione di gioco del Napoli, che però nella ripresa, paradossalmente, deve lavorare e tanto soprattutto nella fase di possesso palla. Troppo spesso, infatti, la squadra sembra passiva davanti al giro palla da parte del Bodo/Glimt, che comunque sa sempre cosa fare con la palla tra i piedi.