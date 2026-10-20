Cruciani tuona: "Follia mettere in discussione Allegri!" Zazzaroni si allinea: "Descritto come finito e la gente ci crede..."

Ultime notizie calcio Napoli - Nel corso del podcast Numer1 Giuseppe Cruciani ed Ivan Zazzaroni hanno analizzato le polemiche attorno alla figura di Massimiliano Allegri, già fortemente in discussione per un avvio disastroso in questa sua prima parte dell'esperienza in azzurro. Secondo il conduttore, tra le altre cose, di "La Zanzara", infatti, "è una follia prendersela con Allegri con un Napoli ancora in corsa per un posto in Champions League e con la possibilità di superare i play off in Champions. Al contrario di quanto avviene con Spalletti, invece, dal momento che nella Juventus non si vede nulla". Sulla stessa falsa riga, poi, anche Zazzaroni. Che ovviamente ha aggiunto altri elementi a questo dibattito.

Allegri in discussione, Zazzaroni tuona: "Dipinto da anni come finito"

Questo il parere di Zazzaroni sul tema Allegri-Napoli:

"Non è una follia parlarne, sembra che vivete su Marte. Sono anni che Allegri viene descritto come un allenatore finito, bollito. Ci raccontano questo... La gente, nella testa, se non c'è il risultato penso che sia vero. Con i social questo circolo che è finito e bollito e che ci sono gli scienziati che sono aggiornati si alimenta. Basti pensare a Xabi Alonso al Real Madrid. E' bravissimo, ma lo hanno mandato via".

Chiaramente molto, a proposito del futuro di Allegri, dipenderà dalle prossime due partite, visto che con Roma e questa sera con il Bodo/Glimt al tecnico del Napoli non è concesso margine di errore. Al campo, come sempre accade nel mondo del calcio, spetterà l'ultima parola e la sentenza a riguardo.