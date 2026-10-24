Allegri: "De Bruyne? Ne ho messi tre a centrocampo, saranno liberi di giocare. Anguissa dovrà dare equilibrio"

Ultime notizie calcio Napoli – Massimiliano Allegri, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN prima della partita contro la Roma.

Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“De Bruyne? Ho messo tre centrocampisti e li ho lasciati liberi di giocare… Sui gol subiti i dettagli fanno la differenza, se non sei cattivo e se non fai le cose giuste, gli avversari hanno più facilità. Anche con il Bodo abbiamo dato l'impressione di poter prendere gol con troppa facilità. A De Bruyne ho detto che dobbiamo giocare così, non c'era da convincerlo. Poi Anguissa deve dargli equilibrio, con McTominay che è poi il più offensivo. Veniamo da una sconfitta, quella di Venezia, che ha interrotto una striscia di tre risultati utili. Non vinciamo da tempo due partite di fila, la Roma sta facendo cose importanti. La gara sarà bella e non finirà mai".