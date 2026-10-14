Minuto 63: scatta il nuovo regolamento, la reazione del Napoli è assurda

L'illusione di una grande serata europea è durata appena otto minuti all'Estadio de la Cerámica. La zampata da rapace di Amir Rrahmani sembrava il biglietto da visita di una notte esaltante e il primo successo internazionale della gestione targara Massimiliano Allegri, ma è stata solo l'ennesima illusione.

L'inizio arrembante dei partenopei ha infatti lasciato spazio a un blackout difensivo e mentale disarmante. Tra il 23' e il 26' del primo tempo, il Villarreal ha completamente ribaltato l'inerzia del match prima grazie all'errore clamoroso di Matteo Politano e poi al siluro dal limite di Santiago Mouriño.

Villarreal-Napoli 3-1, il commento de Il Mattino

Napoli a quel punto impalpabile. Nemmeno una momentanea doppia superiorità numerica dà agio agli azzurri di sfoggiare un colpo d'orgoglio. Ecco quanto si legge su Il Mattino di oggi: