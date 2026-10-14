Corbo scrive: "Villarreal-Napoli: ieri è arrivata una notizia allarmante"

Villarreal-Napoli 3-1 e una notte sconcertante, l'ennesima di quest'avvio di stagione con già troppe sconfitte all'attivo, per gli azzurri. Sulle pagine de La Repubblica oggi in edicola ne parla inevitabilmente anche Antonio Corbo e vi riportiamo un estratto del suo commento.

Allarmante la resa del Napoli. Tanti motivi possono spiegare le difficoltà trovate con il non eccezionale Villarreal, ma è emersa una fondata conclusione. Osservando McTominay ma anche il fantomatico De Bruyne sparito nella ripresa il Napoli non è attrezzato per reggere confronti così impegnativi con poco tempo utile per ritrovare lucidità ed energia.

Se i due professori di gioco crollano fisicamente e soffrono in una diversa organizzazione tattica il Napoli può solo ripensare alle leggerezze estive, quando con colpevole ottimismo ha disertato il mercato. Rrahmani e Di Lorenzo sono quel che resta di un grande Napoli. Gennaio è lontano, ma sarebbe opportuno preparare il mercato dei rimorsi e delle nuove speranze.