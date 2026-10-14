Ultime 10 partite Allegri in Champions, Pistocchi: "Guardate cosa viene fuori"

Le Interviste ico calendario ico orologio11:00  
PC
Autore Pasquale Cacciola Giornalista professionista. Inviato TV, SMM e SEO Specialist
Tutti gli articoli → 𝕏 Twitter LinkedIn Facebook Instagram
Seguici su Google Discover Fonti preferite
🖶 Stampa A− A+

Allegri in Champions League:

Ultimissime Calcio Napoli"Nella vulgata popolare è un allenatore da Champions ma nelle ultime 10 partite di UCL (con Juve e Napoli) Allegri ha battuto solo il Maccabi Haifa", a scriverlo all'indomani della seconda disfatta azzurra in Champions League è Maurizio Pistocchi

Allegri in Champions League: ecco le ultime partite 

Il giornalista via X poi riporta l'elenco delle partite in questione: 

  • Villareal-Juve 1-1
  • Juve-Villareal 0-3
  • Psg-Juve 2-1
  • Juve-Benfica 1-2
  • Juve-Maccabi 3-1
  • Maccabi-Juve 2-0
  • Benfica-Juve 4-3
  • Juve-Psg 1-2
  • Napoli-Arsenal 0-1
  • Villareal-Napoli 3-1

Allegri in conferenza ieri ha commentato così la sconfitta avvisando la squadra in vista della prossima gara di campionato: 

"Cosa mi ha dato fastidio dell'atteggiamento? Da inizio stagione dobbiamo trovare equilibrio, creiamo molto in avanti ma poi concediamo abbastanza. Stasera è stata una partita particolare, siamo andati in vantaggio e potevamo andare 0-2 due volte, con McTominay e Hojlund. Poi sul ribaltamento di fronte c'è stato un errore che in partita ci può stare. Dovevamo poi giocare di squadra, abbiamo smesso di farlo ed è la verità ed è un problema che va risolto. In Champions il livello è alto, a Venezia sarà una partita dove senza umiltà e rispetto mettendosi al loro pari, usciremo con le ossa rotte".

segui CalcioNapoli24.it direttamente su Google
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Back To Top