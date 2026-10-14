Ultime 10 partite Allegri in Champions, Pistocchi: "Guardate cosa viene fuori"

Ultimissime Calcio Napoli - "Nella vulgata popolare è un allenatore da Champions ma nelle ultime 10 partite di UCL (con Juve e Napoli) Allegri ha battuto solo il Maccabi Haifa", a scriverlo all'indomani della seconda disfatta azzurra in Champions League è Maurizio Pistocchi.

Il giornalista via X poi riporta l'elenco delle partite in questione:

Allegri in conferenza ieri ha commentato così la sconfitta avvisando la squadra in vista della prossima gara di campionato:

"Cosa mi ha dato fastidio dell'atteggiamento? Da inizio stagione dobbiamo trovare equilibrio, creiamo molto in avanti ma poi concediamo abbastanza. Stasera è stata una partita particolare, siamo andati in vantaggio e potevamo andare 0-2 due volte, con McTominay e Hojlund. Poi sul ribaltamento di fronte c'è stato un errore che in partita ci può stare. Dovevamo poi giocare di squadra, abbiamo smesso di farlo ed è la verità ed è un problema che va risolto. In Champions il livello è alto, a Venezia sarà una partita dove senza umiltà e rispetto mettendosi al loro pari, usciremo con le ossa rotte".