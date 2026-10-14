Villarreal-Napoli 3-1, CorSport: passo indietro preoccupante. Se la squadra entra in sintonia totale con l’allenatore fa un importante step in avanti

Ultime notizie calcio Napoli - Regali inaccettabili. Così definisce gli errori commessi dal Napoli ieri contro il Villarreal in Champions League il Corriere dello Sport. Gli azzurri avevano approcciato bene la partita andando anche in vantaggio ma poi si sono sciolti come neve al sole dopo il retropassaggio killer di Politano che ha permesso ai padroni di casa di pareggiare in modo inaspettato. Un errore che ha dato ulteriore carica ad un Villarreal che - fino a quel momento - sembrava aver subito il colpo.

Villarreal Napoli 3 1, il commento del Corriere dello Sport

Ecco il commento del Corriere dello Sport sulla prestazione del Napoli ieri contro il Villarreal in Champions League:

"Certi regali non si possono fare. Non puoi pensare di andare lontano in Europa se infiocchetti doni così alle squadre avversarie. Perché poi basta un episodio a cambiare il verso di una partita. In Champions non ti perdonano, le ingenuità costano caro. Il peccato è che il Napoli aveva avuto un altro approccio positivo alla partita, non dirompente come quello con il Frosinone, ma comunque efficace.

Un passo indietro preoccupante dopo i segnali di risveglio dati con il Frosinone, non il miglior modo per continuare in questo terribile tour de force di 9 partite in 29 giorni. Sabato un’altra trasferta, in casa del Venezia che ha cambiato allenatore dopo un avvio di stagione disastroso. Una difficoltà aggiuntiva per Allegri, che almeno però oggi rivedrà in gruppo Alisson, Anguissa e Olivera. Se non ci saranno intoppi saranno a disposizione in Laguna e offriranno qualche soluzione in più a partita in corso. Max sa bene che ha bisogno di tutti per gestire questi impegni ravvicinati.

Un coinvolgimento totale che può diventare un’arma importante se si vuole risalire in campionato e ambire a una rimonta anche in Champions. Se la squadra entra in sintonia totale con l’allenatore, il Napoli fa un importante step in avanti".