Corbo: "De Laurentiis a Castel Volturno voleva capire una cosa su De Bruyne"

Ultime notizie SSC Napoli - Antonio Corbo, editorialista di Repubblica, sul quotidiano odierno analizza il momento attuale della SSC Napoli.

“C'è una data significativa per segnare il nuovo corso. Mercoledì 7 ottobre, quando Aurelio De Laurentiis si è presentato a Castel Volturno. Si era defilato per occuparsi del film sul Centenario, curarne la qualità e tagliare i costi, l'avarizia è lo stile che lo accompagna da una vita. Era necessaria una sua visita per dimostrare che il club c'è. Più che parlare con Allegri e Manna, voleva capire perché il più caro dei suoi calciatori rendesse molto meno dove riceve stipendi milionari e molto di più nella Nazionale belga dove gioca quasi gratis”