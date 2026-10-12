Sky - Stroppa a rischio esonero in vista di Venezia-Napoli: già pronto il sostituto

Atalanta-Venezia 3-1: altra sconfitta pesantissima per i veneti, ultimo posto a quota 0 punti e Giovanni Stroppa ora è a fortissimo rischio esonero.

Come infatti riferisce SkySport, la crisi di risultati in casa arancioneroverde e quest'ultimo k.o. ha aperto una profonda fase di riflessione all'interno della dirigenza lagunare. Un avvio di campionato da incubo, caratterizzato da sei sconfitte in altrettante uscite, ha reso inevitabilmente incandescente la posizione di Stroppa.

Verso Venezia-Napoli, Stroppa a rischio esonero

Così nonostante la conferma incassata prima della pausa per le nazionali, i vertici societari si sono presi alcune ore per valutare attentamente il da farsi e decidere se proseguire la strada intrapresa o guidare una svolta immediata. Tra le opzioni al vaglio della dirigenza si sta facendo largo l'idea di concedere un'ultima ed estrema possibilità al mister nel prossimo impegno di campionato: la delicata sfida casalinga contro il Napoli, in agenda per sabato 17 ottobre, potrebbe rappresentare il vero bivio definitivo per il suo futuro sulla panchina del club.

Ma non è da escludere anche un ribaltone prima che si arrivi a tale appuntamento: nel caso, come riporta Gianluca Di Marzio, sarebbe già pronto il nome di Paolo Zanetti per la panchina.