Rigore Hojlund, Cesari: "Feliciani non ha avuto dubbi: avete visto cosa ha fatto?"

Graziano Cesari ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della trasmissione Pressing in onda su Mediaset. L'ex arbitro ha commentato l'episodio del rigore dato al Napoli per fallo di Cittadini su Hojlund: “Feliciani decide dalla sua posizione in campo di fischiare immediatamente il rigore su Hojlund. L’arbitro è deciso nella scelta su Cittadini. Si dice che questi sono rigorni, ma questi rigori importanti perché possono destabilizzare un calciatore e creare nervosismo”.