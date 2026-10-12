Esonero Stroppa, TMW svela: 5 nomi, spunta anche l'ipotesi Nicola

Il cammino del Venezia in questo avvio di Serie A si sta trasformando in un vero e proprio bagno di sangue. La sesta battuta d'arresto consecutiva arrivata a Bergamo ha aperto inevitabilmente una profonda riflessione all'interno del club arancioneroverde, rendendo traballante la posizione di Giovanni Stroppa. Già prima della sosta per le nazionali, la sconfitta contro la Lazio aveva portato la società a valutare un cambio al timone, ma in quel frangente il gruppo si era stretto attorno al proprio allenatore, convincendo la proprietà a rinnovargli la fiducia.

Esonero Stroppa: retroscena e aggiornamenti in casa Venezia

I vertici dirigenziali avevano comunque iniziato a tutelarsi da tempo sondando diversi profili per la panchina. Come svela quest'oggi TMW; sulla lista dei papabili figuravano nomi di spessore come Alberto Gilardino, Igor Tudor, Roberto D'Aversa e Paolo Zanetti. Il quadro delle opzioni si è tuttavia ridimensionato rapidamente: l'ex centravanti della Nazionale si è difatti accasato al Parma, mentre sia il tecnico croato sia l'ex guidatore dell'Empoli non hanno manifestato la disponibilità a subentrare a corsa avviata.

Così, alla luce degli ultimi sviluppi, la candidatura più concreta porta al nome di Zanetti, che ha già dato il proprio benestare a un eventuale ritorno in una piazza che conosce alla perfezione. Parallelamente, nelle ultime ore è emersa con forza anche un'ulteriore pista di spessore: si tratta di Davide Nicola, profilo particolarmente apprezzato per la sua capacità di trasformare le rincorse salvezza apparentemente disperate in capolavori tattici e caratteriali.