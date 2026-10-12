Villarreal-Napoli è il match di Raul Albiol! A luglio ha iniziato il corso da allenatore, a Valencia gli hanno dedicato un club Napoli

Ultime notizie SSC Napoli - Il giro della comunità valenciana, passando per Madrid e Napoli e chiudendo poi a Pisa. È la storia di Raul Albiol, nato a Vilamarxant, un comune della comunità autonoma valenciana, di cui fa parte anche Vila-real, la cittadina del club che il Napoli affronterà domani sera in Champions League. Ne parla il Corriere del Mezzogiorno.

“Il suo maestro a Valencia è stato Benitez che, nella costruzione del suo Napoli, sceglie Raul come centrale e il club di investe 12 milioni di euro. Diventa nel Napoli il primo costruttore di gioco, il riferimento anche per far iniziare l’azione, diventa un leader del gruppo di Maurizio Sarri che non vince trofei ma conquista il cuore della gente con un triennio meraviglioso. A luglio ha iniziato il corso da allenatore Uefa B per iniziare dalle giovanili nella sua nuova vita. Chissà se magari ci sarà un’altra avventura al Napoli o al Villarreal per Raul Albiol, il più illustre doppio ex. Un pezzo di storia entrato così tanto nel cuore dei tifosi azzurri che a Valencia gli hanno dedicato un club Napoli”