De Laurentiis e altri quattro club vogliono la riconferma di Malagò! Galliani pronto a sfidarlo

Ultime notizie SSC Napoli - Alle 23.59 del 4 novembre scade il termine per il deposito della candidatura alla presidenza federale e tra i club di A si segnala un certo attivismo per la raccolta delle sottoscrizioni a favore dei due candidati.

Come racconta il Corriere della Sera, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis con Lecce, Bologna, Monza e Roma è apertamente a favore della riconferma dell’attuale commissario Giovanni Malagò "ma il partito di Adriano Galliani è in aumento. Il senatore di Forza Italia spinto da Inter, Atalanta e Milan è pronto a tesserarsi per una società dilettantistica di Milano come dirigente accompagnatore a titolo gratuito per adempiere a uno dei requisiti necessari per la candidatura. Il dado è tratto: l’ex dirigente di Milan e Monza scende in campo e sfida Malagò (i due si sono sentiti al telefono)".