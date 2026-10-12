"Rientra con la voglia di spaccare il mondo!". Voti e pagelle McTominay

Rassegna Stampa ico calendario ico orologio06:00  
CR
Autore Claudio Russo Giornalista professionista
Tutti gli articoli → 𝕏 Twitter LinkedIn
Seguici su Google Discover Fonti preferite
🖶 Stampa A− A+

Ultime notizie SSC Napoli - Com’è stata valutata la prestazione del giocatore del Napoli Scott McTominay in Napoli-Frosinone? Di seguito voti e pagelle dei quotidiani in edicola.

  • Gazzetta dello Sport (6): Mezz’ora abbondante, col Maradona che festeggia il suo rientro come se il Napoli avesse segnato. Palmisani gli nega il gol.
  • Il Mattino (6): Sottopunta nel 3-4-2-1, prova a sfondare con tenacia. Inseguito da Calò in ogni centimetro, brilla a sprazzi. I campioni sono così: si accendono proprio nel momento in cui pare siano assenti.
  • Repubblica (6): A un mese dall'intervento è già in campo, recupero molto prezioso.
  • Corriere dello Sport (6): Trentadue giorni dopo si prende l’ovazione del Maradona, che non lo vedeva dal 30 agosto. Entra con la voglia di spaccare il mondo e va due volte al tiro, senza fortuna. Scott is back.
  • Tuttosport (6,5): Una mezzoretta per tornare a sentirsi calciatore tra i boati del pubblico. Riesce anche a calciare in porta.
  • Corriere della Sera (6):

segui CalcioNapoli24.it direttamente su Google
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Back To Top