"Rientra con la voglia di spaccare il mondo!". Voti e pagelle McTominay
Rassegna Stampa 06:00
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Ultime notizie SSC Napoli - Com’è stata valutata la prestazione del giocatore del Napoli Scott McTominay in Napoli-Frosinone? Di seguito voti e pagelle dei quotidiani in edicola.
- Gazzetta dello Sport (6): Mezz’ora abbondante, col Maradona che festeggia il suo rientro come se il Napoli avesse segnato. Palmisani gli nega il gol.
- Il Mattino (6): Sottopunta nel 3-4-2-1, prova a sfondare con tenacia. Inseguito da Calò in ogni centimetro, brilla a sprazzi. I campioni sono così: si accendono proprio nel momento in cui pare siano assenti.
- Repubblica (6): A un mese dall'intervento è già in campo, recupero molto prezioso.
- Corriere dello Sport (6): Trentadue giorni dopo si prende l’ovazione del Maradona, che non lo vedeva dal 30 agosto. Entra con la voglia di spaccare il mondo e va due volte al tiro, senza fortuna. Scott is back.
- Tuttosport (6,5): Una mezzoretta per tornare a sentirsi calciatore tra i boati del pubblico. Riesce anche a calciare in porta.
- Corriere della Sera (6):
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