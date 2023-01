Zazzaroni: "Il Napoli meriterebbe già oggi lo scudetto! Ora si dirà che Spalletti è il nuovo Sacchi o Sacchi lo zio di Spalletti..."

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, commenta sul quotidiano Napoli-Juventus 5-1.

“L’indice di Kvara davanti al naso per mettere a tacere i pochi, rumorosissimi critici, ma anche - con un pizzico di malizia tutta nostra - per imporre il silenzio della superiorità al campionato.

So già che passeremo i prossimi giorni a ripetere e sentirci ripetere che è finita, lo scudetto assegnato, il Napoli imprendibile, si gioca per il secondo posto, Spalletti è il nuovo Sacchi o Sacchi lo zio di Spalletti e i babà sono molto meglio dei bonet. E siamo solo a metà gennaio.

Di certo, la squadra che ieri sera con un calcio bellissimo ha dominato la Juve, segnando cinque gol in settanta minuti a una difesa che per otto partite di fila non ne aveva subito alcuno; beh, quella squadra lo scudetto meriterebbe di riceverlo già oggi”