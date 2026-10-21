Bruscolotti fa subito dietrofront: "Di Lorenzo? Non intendevo essere offensivo nei suoi confronti. Se si è sentito offeso chiedo scusa"
Giuseppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli torna sui suoi passi. A margine dell'evento Panini Reveal aveva criticato Giovanni Di Lorenzo, capitano attuale degli azzurri, descrivendolo come un buon giocatore ma non un leader: "Di Lorenzo in campo è bravo ma nello spogliatoio è poca roba"
"Di Lorenzo? Non intendevo essere offensivo nei suoi confronti. Se si è sentito offeso chiedo scusa" le sue parole rilasciate a Gianlucadimarzio.com.
Di Lorenzo aveva risposto su Instagram alle critiche:
"Una cosa è certa: sarò poca roba ma quando avrò 75 anni da ex capitano non mi metterò di certo a sparare a zero sullo spogliatoio del Napoli, non sapendo niente dall'esterno e alimentando critiche inutili. Ti ricordavo diverso dal nostro incontro alla festa del Centenario"