Bruscolotti fa subito dietrofront: "Di Lorenzo? Non intendevo essere offensivo nei suoi confronti. Se si è sentito offeso chiedo scusa"

Giuseppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli torna sui suoi passi. A margine dell'evento Panini Reveal aveva criticato Giovanni Di Lorenzo, capitano attuale degli azzurri, descrivendolo come un buon giocatore ma non un leader: "Di Lorenzo in campo è bravo ma nello spogliatoio è poca roba"

"Di Lorenzo? Non intendevo essere offensivo nei suoi confronti. Se si è sentito offeso chiedo scusa" le sue parole rilasciate a Gianlucadimarzio.com.

Di Lorenzo aveva risposto su Instagram alle critiche: