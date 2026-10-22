Verso Juventus-Napoli, si ferma Celik: tegola per Spalletti, infortunio in Europa League

Ultime notizie Serie A - Tegola per Spalletti, si ferma un altro bianconero. E fra una decina di giorni c'è Juventus-Napoli. All'intervallo di Juve-Rennes, Luciano Spalletti ha speso il primo cambio per la Juventus, nella partita di Europa League: si ferma per infortunio Celik.

Juventus: infortunio per Celik

La mossa dell'allenatore bianconero ha sorpreso, perché a uscire è stato Zeki Celik, autore del gol del momentaneo vantaggio per la Juve a inizio match. Il motivo è di carattere fisico, perché l'esterno turco ha lamentato un fastidio nella zona della coscia. Al suo posto è entrato Pierre Kalulu, che poco dopo ha avuto un problema fisico a sua volta, dopo uno scontro con Nagida, ma è poi rimasto regolarmente in campo. Luciano Spalletti a fine gara a Sky ha dichiarato:

"Celik? Ha sentito un indurimento, recuperarlo in due giorni la vedo dura".

Celik con la Juventus

Come riporta Sky Sport, il turco ha sentito un fastidio alla coscia e all'intervallo il tecnico Luciano Spalletti è stato costretto al cambio. Nelle prossime ore si attende l'esame per capire l'entità dell'infortunio del turco, da valutare quindi le condizioni di Celik, in vista delle prossime gare dei bianconeri: domenica 1 novembre c'è Juventus-Napoli.