Follia di Maignan, colpo al volto ad un avversario: espulsione e Milan sotto 2-0 col Bournemouth

Ultime notizie calcio - Follia di Mike Maignan in UEFA Europa League, mani in faccia ad Adams ed espulsione diretta al 28' contro il Bournemouth.

Continua per il verso sbagliato la serata del Milan che, dopo il gol subito da Kluivert in avvio, resta in dieci uomini per l'espulsione di Maignan: Il portiere francese ha "perso la testa", colpendo al volto Adams nella propria area di rigore.

L'arbitro Fotias ha indicato subito il dischetto e ha estratto il cartellino rosso nei confronti del portiere rossonero, che è stato costretto a lasciare il campo. Al suo posto, Torriani è dunque subentrato ad Hutchinson. Ma Tavernier ha siglato il 2-0 su calcio di rigore a seguito dell'intervento dell'estremo difensore francese: Milan sotto 2-0 all'intervallo.