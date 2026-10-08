Infermeria Napoli, tre rientri e due assenze pesanti: cosa succede adesso

Il Napoli può finalmente contare su qualche rientro importante dall'infermeria, ma per Massimiliano Allegri l'emergenza non è ancora alle spalle. Alex Meret, Leonardo Spinazzola e Luca Marianucci hanno recuperato dai rispettivi problemi fisici e sono nuovamente a disposizione. Si avvicina anche il ritorno di Giovane, mentre per due elementi chiave bisognerà attendere ancora.

Napoli infortunati, Allegri aspetta Anguissa e Alisson

Come riportato da La Repubblica, Frank Anguissa e Alisson Santos avranno infatti bisogno di almeno un'altra settimana prima di poter tornare pienamente a disposizione. Una situazione che continua a complicare i piani di Allegri, soprattutto alla luce dei nuovi acciacchi emersi durante la pausa dedicata alle nazionali.

Tra i giocatori ancora ai box c'è anche Alessandro Buongiorno, per il quale i tempi di recupero sono decisamente più lunghi. Il difensore, operato al ginocchio durante l'estate, dovrebbe tornare in campo soltanto a gennaio. L'assenza del centrale rappresenta quindi un problema destinato a accompagnare il Napoli ancora per diverse settimane.

La priorità, per lo staff tecnico e medico, sarà recuperare gradualmente gli elementi indisponibili in vista di un calendario particolarmente fitto. Dopo la partita contro il Frosinone, infatti, gli azzurri saranno chiamati ad affrontare un autentico tour de force: nove gare nell'arco di un mese, con gli impegni di Champions League a rendere ancora più intenso il programma.

Per Allegri sarà dunque fondamentale ampliare nuovamente le proprie possibilità di scelta. I primi tre rientri rappresentano un segnale positivo, ma il tecnico dovrà ancora pazientare prima di poter riabbracciare due pedine importanti come Anguissa e Alisson.