È da inizio giugno che il Celta Vigo sa dell'interessamento del Napoli. Giuntoli già ad aprile ha preso i primi contatti con gli intermediari di Gabri Veiga.

Gabri Veiga

Il Napoli ha scelto Veiga

Come riporta Il Mattino, nessuna sorpresa, dunque, che il dopo Zielinski possa avere il suo nome. Ma a patto, anche qui, che De Laurentiis e Chiavelli non si dilungano troppo, perché rischiano un'altra beffa come quella di Danso (che alla fine è rimasto al Lens).

