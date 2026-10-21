Kvaratskhelia KO, il commovente messaggio: "Perché io? Probabilmente dio proteggeva altri campi ma non vi deluderò"
UEFA Champions League - Brutto infortunio per Khvicha Kvaratskhelia durante PSG-Barcellona 4-2 di Champions League. L'ex attaccante del Napoli è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco all'inizio del secondo tempo, a causa di un infortunio.
Infortunio Kvaratskhelia: stagione finita
Dopo un contrasto, il georgiano è crollato a terra, forse a causa della torsione innaturale del ginocchio. Poi, visibilmente dolorante, ha dovuto lasciare il campo sorretto dai sanitari del club francese tra la preoccupazione generale. Ieri sera il quotidiano francese L'Equipe faceva sapere che i primi esami non erano stati rassicuranti e che si temeva una rottura del legamento crociato. Nella giornata di oggi Kvaratskhelia si è sottoposto ad una risonanza magnetica, che ha confermato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Per questo, il georgiano si sottoporrà a un intervento chirurgico nei prossimi giorni: stagione finita per l'ex Napoli.
Kvaratskhelia: il post dopo l'infortunio
Davvero commovente il messaggio di Kvaratskhelia dopo la notizia del lungo stop, affidato da Kvara ai suoi canali social:
"Molte persone mi hanno chiesto informazioni su questo stop, molti hanno detto che se tutti i calciatori del mondo pregassero, la partita si concluderebbe in pareggio. Questo potrebbe essere vero, ma prima di ogni partita che gioco, chiedo a Dio di lasciare il campo sano ma inutilmente. Non è passato molto tempo, ma è ancora nella mia mente - perché io?
Non ho mai trascurato un solo sforzo. Probabilmente mi ero preparato per questa partita meglio di qualsiasi altra prima. Pensavo di essere pronto a tutto, MA NON A QUESTO. Tuttavia, capisco che Dio ha scelto me. E se ciò che mi è accaduto ha risparmiato ad altri calciatori in campo di passare attraverso questo, allora sono pronto a sopportare il dolore, il duro lavoro, la sofferenza e le lacrime.
So che devo tornare più forte per la mia gente che mi ha sempre sostenuto, non vi deluderò, prometto di non sprecare un secondo. Grazie a tutti per il vostro supporto, ci vediamo presto".