Kvaratskhelia KO, il commovente messaggio: "Perché io? Probabilmente dio proteggeva altri campi ma non vi deluderò"

UEFA Champions League - Brutto infortunio per Khvicha Kvaratskhelia durante PSG-Barcellona 4-2 di Champions League. L'ex attaccante del Napoli è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco all'inizio del secondo tempo, a causa di un infortunio.

Infortunio Kvaratskhelia: stagione finita

Dopo un contrasto, il georgiano è crollato a terra, forse a causa della torsione innaturale del ginocchio. Poi, visibilmente dolorante, ha dovuto lasciare il campo sorretto dai sanitari del club francese tra la preoccupazione generale. Ieri sera il quotidiano francese L'Equipe faceva sapere che i primi esami non erano stati rassicuranti e che si temeva una rottura del legamento crociato. Nella giornata di oggi Kvaratskhelia si è sottoposto ad una risonanza magnetica, che ha confermato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Per questo, il georgiano si sottoporrà a un intervento chirurgico nei prossimi giorni: stagione finita per l'ex Napoli.

Kvaratskhelia: il post dopo l'infortunio

Davvero commovente il messaggio di Kvaratskhelia dopo la notizia del lungo stop, affidato da Kvara ai suoi canali social: