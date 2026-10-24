Galliani candidato alla presidenza Figc: la posizione del Napoli

Ultime notizie calcio Napoli - Adriano Galliani candidato alla presidenza Figc. Questo è quanto si legge sulle pagine di Repubblica che racconta come in Lega sia nata una spaccatura tra i vari club dove c'è chi darà appoggio a Malagò (il Napoli è su questa sponda) e chi invece punterà su Galliani:

"Uno squarcio nel buio. La Serie A si spacca nella corsa alla Federcalcio. Un gruppo di squadre, da ieri, non è più con Giovanni Malagò e anzi ha lanciato la candidatura di un nome alternativo che, nelle intenzioni del gruppo, alle elezioni del prossimo 14 dicembre dovrebbe prendersi il timone della Figc: il nome è quello di Adriano Galliani. Malagò è però convinto di avere ancora la maggioranza della Serie A: Napoli, Torino, Monza, Lecce, Bologna e Roma sono sostenitori granitici, non gli unici".