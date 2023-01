Colpo di scena per Salernitana-Napoli: ecco perché è stato richiamato Nicola

Ultimisisme Calcio Napoli-Dietrofront in casa Salernitana, il presidente Iervolino fa un passo indietro e a gran sorpresa ci sarà regolarmente Davide Nicola in panchina sabato sera all’Arechi contro gli azzurri. Il tecnico piemontese, artefice della miracolosa salvezza dello scorso anno ed esonerato dopo l’imbarcata di Bergamo, è stato così riassunto dopo appena 48 ore.

Salernitana-Napoli, il motivo del rientro di Nicola

Alla base della decisione - svela il Corriere del Mezzogiorno - c’è la volontà del presidente che ha voluto premiare la lealtà, la passione per la città e la volontà della squadra nonostante - nel frattempo - si fossero offerti diversi allenatori. “Abbiamo sentito i ragazzi, il calcio deve evolversi anche con delle sensibilità differenti”, ha svelato il Ds Morgan De Sanctis. Fatale l’umiliazione contro l’Atalanta: se ci fosse stata una sconfitta normale e non per 8-1, l’allenatore non sarebbe stato esonerato. Tuttavia le parti si sono ritrovate successivamente per il bene comunque.