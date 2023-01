Repubblica - Spalletti sta modellando il capolavoro della sua carriera: la superiorità del Napoli è evidente

Napoli - Il Napoli di Spalletti continua a vincere e convincere contro tutti. Arrivano le ultime notizie con l'analisi di Repubblica su quello che è il capolavoro di Spalletti:

Luciano Spalletti sta modellando il capolavoro della sua carriera, e il verbo in progress descrive la sensazione che lo possa persino migliorare, anche se ormai non è semplice immaginare come. La superiorità del Napoli è evidente, in classifica (9 punti di margine a questo punto del torneo hanno un solo precedente negli ultimi dieci anni, e ovviamente quel vantaggio non venne sprecato) e alla vista, con tanta bellezza opposta ai ciclici languori delle altre grandi. In più, un calendario che nel ritorno proporrà tutte le avversarie di primo e secondo livello al “Maradona” (tranne la Juve) è una clausola salva-vita: dovesse mai sorgere un problema, non verrà affrontato in uno stadio ostile ma dentro a una bolla di passione. Insomma, il calcio ècapace di tutto, ma inventarsi per questo campionato un finale diverso dal terzo scudetto napoletano della storia è impresa ardua.