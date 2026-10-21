Grave infortunio a Kvaratskhelia: splendido messaggio social del Napoli per Khvicha | FOTO

Khvicha Kvaratskhelia si è rotto il legamento crociato anteriore nella sfida di Champions contro il barcellona. Una pessima notizia per il campione georgiano che dovrà restare lontano dai terreni di gioco diversi mesi. La prognosi - per questa tipologia di infortuni - dice dai 6 ai 9 mesi. Una vera e propria batosta per Kvaratskhelia. Il Napoli ha scritto un messaggio di sostegno sui social nei confronti del suo ex calciatore: "In bocca al lupo Khvicha, ti aspettiamo presto in campo!".

In bocca al lupo Khvicha, ti aspettiamo presto in campo! ? — Official SSC Napoli (@sscnapoli) October 21, 2026