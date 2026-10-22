Ci sono tre fatti importanti in casa Napoli che escono dalla serata di Champions
Rassegna Stampa 09:00
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Ultime notizie SSC Napoli - Vittorio Zambardino, editorialista del Corriere del Mezzogiorno, sul quotidiano odierno analizza il momento attuale del Napoli.
Per quanto Allegri in queste ore avrà analizzato limiti e manchevolezze della prova di martedì, i tre fatti che escono dalla serata di Champions sono importanti.
- Il netto successo del tecnico, che ha saputo rompere con la sua stessa impostazione precedente e ha gettato in campo una squadra offensiva.
- La continuità del Napoli durante tutta la gara. La squadra non si è lasciata abbattere dalle due rimonte.
- La presenza nella mente dei giocatori di un piano gara chiaro, seguito con determinazione per novantacinque minuti.
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