Ci sono tre fatti importanti in casa Napoli che escono dalla serata di Champions

Rassegna Stampa ico calendario ico orologio09:00  
CR
Autore Claudio Russo Giornalista professionista
Tutti gli articoli → 𝕏 Twitter LinkedIn
Seguici su Google Discover Fonti preferite
🖶 Stampa A− A+

Ultime notizie SSC Napoli - Vittorio Zambardino, editorialista del Corriere del Mezzogiorno, sul quotidiano odierno analizza il momento attuale del Napoli.

Per quanto Allegri in queste ore avrà analizzato limiti e manchevolezze della prova di martedì, i tre fatti che escono dalla serata di Champions sono importanti.

  1. Il netto successo del tecnico, che ha saputo rompere con la sua stessa impostazione precedente e ha gettato in campo una squadra offensiva.
  2. La continuità del Napoli durante tutta la gara. La squadra non si è lasciata abbattere dalle due rimonte.
  3. La presenza nella mente dei giocatori di un piano gara chiaro, seguito con determinazione per novantacinque minuti.

segui CalcioNapoli24.it direttamente su Google
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Back To Top