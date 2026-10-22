Napoli-Roma, Gasperini non parlerà alla vigilia del big match: il motivo
Serie A 22:15
Gian Piero Gasperini
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Gian Piero Gasperini, non parlerà in conferenza stampa prima del big match tra Napoli e Roma, il tecnico giallorosso, non parteciperà alla conferenza stampa dopo aver giocato in Europa
Ultime calcio Napoli, Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, non parlerà in conferenza stampa prima del big match dell’ottava giornata contro il Napoli, a differenza di quanto fatto alla vigilia delle sfide contro Genoa e Slovan Bratislava.
Il tecnico giallorosso, come già accaduto la scorsa stagione, non parteciperà alla conferenza pre-partita di campionato dopo aver giocato in Europa durante la settimana.
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