Repubblica - Salernitana-Napoli: scacco matto ai violenti, trasferta vietata

Napoli - Il Napoli giocherà il Derby contro la Salernitana della prossima settimana in Serie A senza i propri tifosi. Arriva la decisione sulla trasferta vietata per Salernitana Napoli dopo gli scontri con i romanisti da parte dei napoletani.

Questo scrive Repubblica sulle trasferte vietate ai tifosi del Napoli:

Scacco matto ai violenti, almeno per una notte. Lo stadio Maradona si è vestito a festa per la sfida scudetto di ieri contro la Juventus, con la festosa carica di 60 mila tifosi che hanno provato in tutti i modi a dare la carica al Napoli: cori e striscioni, applausi e bandiere, entusiasmo spasmodico e spettacolari coreografie. Un migliaio tra agenti e steward hanno vigilato sullo show di Fuorigrotta, con centinaia di persone in fila già dal pomeriggio per l’apertura anticipata dei cancelli e il traffico andato lo stesso in tilt: specialmente quando è sbucato dalla Tangenziale — tra due ali di folla — il bus con a bordo Luciano Spalletti e i suoi giocatori, accolti con i fuochi d’artificio. I decibel sono schizzati alle stelle e lo stesso è successo quando le squadre si sono affacciate sul campo per il riscaldamento, prima del fischio di inizio. Il dodicesimo uomo ha fatto la sua parte e fa male solo il pensiero delle restrizioni in arrivo, che priveranno per un po’ la capolista di un sostegno prezioso nelle sue trasferte.

Stanno infatti per scattare le punizioni per gli scontri con gli ultrà della Roma in autostrada. «Sono incorso accertamenti di attibuzione delle responsabilità, credo che ci siano elementi per un numero significativo di Daspo. Ci muove la tutela generale dell’ordine pubblico e l’attribuzione specifica di responsabilità », ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi al termine del Comitato per l’ordine e la sicurezza, da lui presieduto, a Firenze. « Sto valutando provvedimenti, mi riservo di farlo a breve. Ci sono in corso accertamenti per verificare le responsabilità » . Saranno vietatedi sicuro le trasferte dei tifosi del Napoli nel derby di Salerno e a La Spezia, nella speranza che basti. « Io rispetto ovviamente le decisioni del ministro Piantedosi, con cui abbiamo un’ottima collaborazione e con cui stiamo lavorando molto bene — ha auspicato il sindaco Gaetano Manfredi — Mi auguro però che siano penalizzati solo i tifosi violenti e non i tanti sostenitori che seguono la squadra e che ovviamente non hanno nulla a che fare con quei delinquent. Un intervento più selettivo aiuterebbe a dare una risposta più efficace a un problema reale, purtroppo, ma che va affrontato colpendo chi veramente si rende colpevole di questi atti così gravi e gratuiti».

Lo spettacolo di ieri sera al Maradona — dove è stato inaugurato il nuovo store ufficiale del Napoli in tribuna — non dev’essere mortificato con provvedimenti generalizzati. Se lo auspica il club, che ha lanciato la vendita combinata dei biglietti per la gara di Coppa Italia con la Cremonese e di campionato con la Roma per avere lo stadio pieno pure nelle prossime due partite. Il dodicesimo uomo è per gli azzurri un alleato prezioso: conviene a tutti dare scacco matto ai teppisti.